Venezia beffato clamorosamente al 94': lo Spezia vince 1-0

Dopo la sosta il Venezia torna in campo nella delicata sfida salvezza contro lo Spezia. Zanetti ritrova Vacca e Cuisance, in campo anche Aramu e Okereke.

La partita

Nella prima mezz'ora la gara stenta a decollare: le due squadre si studiano e spesso il gioco ristagna sulla mediana. Al 34' la prima occasione capita sui piedi dei padroni di casa: dal cross di Reca, Maggiore fa proseguire per Bastoni che impegna Maenpaa, bravo a rispondere. La partita si accende: Okereke si fa vivo in avanti ma è al 38' che gli arancioneroverdi sfiorano il vantaggio. Caldara guadagna un fallo. Sulla punizione si porta Aramu che fa il numero 10 e si inventa una conclusione velenosa che si stampa sulla traversa. Nella ripresa regna ancora l'equilibrio con il Venezia che tenta di affacciarsi in avanti anche se, sembra, con poca cattiveria. Aramu ci prova in qualche occasione, ma sempre senza impensierire. Comincia il nervosismo, si succedono le sostituzioni ma il match sembra avviato a concludersi sullo 0-0. Sembra, perchè il destino ci mette lo zampino. Al 94' succede la beffa: Caldara sbaglia e regala palla a Manaj, Maenpaa si oppone ma sulla ribattuta arriva Gyasi che finisce in rete con il pallone. Gelo veneto: lo Spezia allunga di sette lunghezze, per i lagunari tre punti persi che fanno molto male.

Le interviste

Il commento post partita di mister Bertolini: «Avrei rosicato oggi anche per il pareggio, siamo venuti per giocare a calcio ma siamo stati poco precisi, è bastata una sbavatura finale che ha compromesso la partita. Abbiamo provato a mettere in campo le idee, purtroppo gli episodi decidono le partite. Ci manca la fortuna, è vero, ma dobbiamo andare avanti con le cose concrete e crederci. Le speranze di restare in serie A calano di una partita, di tre punti. E' normale che veniamo da un periodo in cui non facciamo punti, dobbiamo invertire questa rotta. Dobbiamo crederci».