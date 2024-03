Sputo di un tifoso a un giocatore avversario: 1500 euro di multa al Mestre

Multa salata per il Mestre che, oltre ad aver perso 3-2 domenica scorsa sul campo dell'Atletico Castegnato, dovrà pagare infatti una pesante ammenda. Il club arancionero dovrà pagare 1500 euro "per avere al termine della gara un proprio sostenitore attinto con uno sputo un calciatore avversario durante il rientro negli spogliatoi". Domenica prossima con l'Este inoltre non ci sarà l'attaccante Tommaso Carli, fermato per un turno dopo aver ricevuto il quinto cartellino giallo stagionale.

L'Union Clodiense ha invece visto comminarsi una lunga squalifica al massaggiatore Tommaso Boscolo, il quale dovrà stare lontano dai campi fino al 12 maggio "Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara". Nessuna squalifica infine per il Portogruaro.