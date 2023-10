TRV di Promozione, il Cavarzere perde ai rigori con il Monselice ed è out

MONSELICE-CAVARZERE 6-4 DCR (2-2 )

MONSELICE: Fantin, Lacerti, Gastaldello, Fabris (36’ s.t. Barbiero), Mantovani, Bazzani, Zanardo (19’ s.t. Cavaliere), Gavioli (32’ s.t. Balboni), Djordjevic, Bettonte, Campion. A disp. Schiavon, Montecchio, Vigato, Ivan Boscolo, Zavan, Salvatore. All. Paolo Antonioli.

CAVARZERE: Padoan, Alessandro Pupa, Federico Pupa (24’ s.t. Zecchinato), Caraceni (38’ s.t. Fornaro), Pagan, Polato (32’ s.t. Bertaggia), Cavallari, Menesello (39’ s.t. Birolo), Zanellato, Hermas Yasser, Michieli (16’ s.t. Davide Boscolo). A disp. Mattioli, Mazzetto, Grigoletto, Bellemo. All. Roberto Mantoan.

ARBITRO: Battaglia di Vicenza.

RETI: 23’ p.t. Zanellato, 36’ p.t. Campion, 12’ s.t. Menesello, 22’ s.t. Mantovani (rigore).

NOTE: Spettatori 500 circa. Ammoniti Fabris, Bazzani, Federico Pupa e Polato. Recuperi: 2’ e 4’.

SEQUENZA RIGORI: Zecchinato (parato), Campion (gol), Zanellato (gol), Bettonte (gol), Hermas Yasser (gol), Djordjevic (gol), Birolo (alto), Mantovani (gol).

Termina il cammino nel Trofeo Regione Veneto che perde 6 a 4 ai calci di rigore un match bello e tirato con il Monselice, due squadre che fino alla fine battaglieranno per i primissimi posti del girone C di Promozione. Sfida di incredibile intensità quella andata in scena ieri sera allo «Stadio delle Terme» di Abano, con le due squadre che si sono date battaglia dal primo all’ultimo minuto fino al palpitante epilogo dei tiri dal dischetto, che hanno premiato la maggior freddezza dei biancorossi

Il match è spigoloso e combattuto fin dai primi minuti e gli ospiti si rendono pericolosi già al 13’ con una velocissima azione di rimessa: la sfera arriva sui piedi di Michieli, il cui tiro a giro dal vertice grande dell’area sibila sul fondo di pochissimo. Il Monselice non resta a guardare e al 19’ va ad un passo dal vantaggio con Zanardo, che con un missile dai venti metri centra in pieno l’incrocio dei pali a portiere battuto. L’ex bomber del Pontecorr si ripete una manciata di minuti dopo, presentandosi a tu per tu con Padoan ma facendosi ipnotizzare dall’uscita a valanga dell’estremo difensore veneziano. Da gol mancato a gol subìto, perché sul ribaltamento di fronte è il Cavarzere a sfondare: altra legnata di Michieli che si stampa sul palo e tap-in vincente da due passi di Zanellato. La reazione del Monselice è furiosa e al 36’ si traduce nel sospirato pareggio: capolavoro balistico di Campion, che incenerisce Padoan con un proiettile su calcio di punizione che si infila direttamente nel sette. L’ex attaccante di Adriese e Clodiense, reduce dalla splendida doppietta in campionato contro il Limena, si conferma in grande spolvero e allo scadere va vicinissimo alla doppietta personale con un altro numero, seminando in dribbling un paio di avversari e sparando dal limite un violento fendente a fil di palo. Il Monselice carica a testa bassa ma in avvio di ripresa è di nuovo il Cavarzere a colpire: la firma è dell’ex di turno Menesello, che dai trenta metri beffa Fantin con una velenosa conclusione a pelo d’erba. I biancorossi non si arrendono e al 67’ agguantano nuovamente la parità su calcio di rigore: sul dischetto si presenta il capitano Mantovani, che con grande freddezza stampa il suo primo gol ufficiale della stagione. I minuti finali sono da infarto: prima è Fantin a salvare capra e cavoli con una grandissima parata, poi è di nuovo l’indemoniato Campion a mancare di un soffio il gol del sorpasso. Il passaggio del turno si decide dagli undici metri: Fantin respinge il primo penalty dell’altro ex Zecchinato, il Monselice è invece infallibile con Campion, Andrea Bettonte e Djordjevic. Il Cavarzere fallisce il quarto tiro con la conclusione di Birolo che sorvola la traversa mentre Mantovani non sbaglia il secondo penalty di giornata ed elimina i biancocelesti.