Il Venezia perde in casa contro l'Ascoli: trema la panchina di Javorcic

Il Venezia crolla in casa contro l'Ascoli, compagine che arriva da due successi contro Cagliari e Bari, ed è ufficialmente in crisi.

La partita

Pur con una buona partenza la prima frazione resta senza reti: i veneti, in avvio, trovano anche il gol poi annullato per tocco di mano di Ullmann. Le due squadre si studiano, i bianconeri crescono, ma senza trovare azioni veramente pericolose. La ripresa non comincia bene per il Venezia che non riesce a sbloccarsi. Meglio l'Ascoli che al 67' trova il vantaggio: Mendes serve Dionisi, bravo a trovare il pertugio vincente. Debole reazione dei padroni di casa che tredici minuti dopo finiscono in 10 uomini: Joronen la tocca con la mano fuori area, l'arbitro lo espelle. Il raddoppio è dietro l'angolo e arriva all'86': Collocolo supera Ceppitelli e infila in porta una precisa conclusione. E' lo 0-2. Il match termina tra i fischi del pubblico: Javorcic ora appare a rischio mentre la società si trincera dietro un silenzio stampa.