Venezia-Bari 3-1, il commento di Vanoli e Jajalo

Al termine della sfida Venezia-Bari, valevole per la Giornata 29 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con il risultato di 3-1, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e Mato Jajalo hanno così analizzato il match.



Paolo Vanoli: “Siamo partiti veramente bene, quando ci siamo portati sul 2-0 però non abbiamo saputo gestire nella maniera giusta, rallentando un po’. La mia squadra è stata brava a rimanere fino alla fine in partita e a saper soffrire contro un avversario importante. Potevamo sicuramente gestire meglio certe cose ma non abbiamo mollato e siamo andati poi a vincere. Anche i cambi sono stati importanti, ora dobbiamo recuperare energie e pensare alla prossima. E’ una fortuna avere tutti a disposizione, forse quando vai 2-0 pensi che sia tutto facile ma a volte siamo stati troppo frenetici e dobbiamo saper gestire meglio certi momenti. Mancano 9 gare e siamo ancora lì, faccio i complimenti a tutti i miei calciatori per quanto fatto finora e senz’altro hanno voglia di fare qualcosa di importante. Ringrazio anche i tifosi che sono la nostra energia, sia ieri alla rifinitura che oggi in campo ci hanno dato una carica in più. Non mi soffermerei solo sui calci piazzati, ci lavoriamo sicuramente e siamo consapevoli di avere giocatori bravi a sfruttarli ma secondo me è stata una partita giocata davvero bene fino alla rete del Bari, che poi ha preso coraggio ed è uscita mettendoci un po’ in difficoltà con la loro qualità.“



Mato Jajalo: “Dopo il rientro dal primo infortunio forse sono stato troppo frenetico nel voler tornare ma ora mi sento bene e posso giocare. Peccato per il mio gol annullato ma l’importante è aver portato a casa i tre punti. Una squadra quando è sotto di due reti non ha niente da perdere e si spinge in avanti, il Bari ha attaccato gli spazi, ha rischiato qualcosa dietro ma davanti si è reso pericoloso e non è stato semplice difendersi. Siamo una squadra che lavora molto dal punto di vista fisico, non caliamo mai negli ultimi minuti e anzi di solito spingiamo ancora di più nelle fasi finali della partita. Contro il Palermo sarà una gara tra due squadre di alta qualità.“