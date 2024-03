Il Venezia batte il Bari 3-1 e torna terzo. La seconda posizione dista due punti

Gytkjær, Altare, Pohjanpalo. Il Venezia vince in casa contro il Bari nella 29ª giornata di serie B con un rotondo 3 a 1, e approfitta della sconfitta del Como contro la Cremonese per tornare al terzo posto in solitaria. I grigiorossi mantengono due lunghezze di vantaggio sui lagunari, mentre il primo posto occupato dal Parma dista 8 punti.

