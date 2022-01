Entra Nani e il Venezia pareggia: contro l'Empoli finisce 1-1

Quattro assenti causa virus: il Venezia decimato affronta l'Empoli in casa in una partita importante per la corsa salvezza.

La partita

Il primo tempo parla toscano, il Venezia scende in campo con una certa reverenza: così Pinamonti ci prova dopo poco ma è Zurkowski il vero spauracchio dei ragazzi di mister Zanetti. E' lui che costruisce e serve ma è lui che al 26', dopo un bel break Cuisance-Aramu, trova il gol: Bandinelli crossa in area e una distrazione difensiva libera lo stesso Zurkowski che insacca lo 0-1. Il polacco è una vera spina nel fianco e lavora per tutti i primi 45 minuti mettendo in difficoltà i lagunari tanto che mister Zanetti decide appena dopo mezz'ora di cambiarne due. Nella ripresa i lagunari si scuotono e provano a rendersi più incisivi. La concretezza arriva al 73' quando Nani smarca Okereke che davanti a Vicario non sbaglia e sigla il pareggio. Ancora i nuovi si rendono protagonisti dell'ultima parte del match: bene Cuisance che infila ancora per Okereke, Vicario compie una prodezza e, purtroppo per i veneti, congela il risultato.

Le interviste

Nani al primo match in arancioneroverde saluta i tifosi: «Per me un buon inizio, la squadra ha fatto una bella partita. Dobbiamo fare piu punti possibile, la strada è lunga e dobbiamo lavorare molto meglio». Mister Zanetti: «Devo capire bene perchè siamo andati in campo così impauriti. Nel secondo tempo tutta un'altra squadra con altra convinzione: se siamo con la testa giusta siamo competitivi. Dobbiamo scacciare questi fantasmi che girano per la testa. Nani? Non volevo farlo giocare, lui è campione è entrato e ha fatto capire a tutti che è superiore. Lo abbiamo preso apposta per alzare il tasso tecnico».