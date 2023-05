Venezia-Modena 5-0, le dichiarazioni di mister Vanoli e di Pohjanpalo

Il Venezia FC domina nella Giornata 35 del campionato di Serie B 2022/23, superando il Modena per 5-0 con il fragoroso supporto dei tifosi arancioneroverdi presenti allo Stadio Pier Luigi Penzo. Il poker da record di Joel Pohjanpalo viene arricchito e impreziosito dalla rete di Zampano, per tre punti che portano la squadra vicinissima all’obiettivo della salvezza.



Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli e l’attaccante Joel Pohjanpalo hanno così commentato l'esito del match.



Paolo Vanoli: “L’ho detto più di una volta: vedo questi ragazzi allenarsi ogni giorno per uscire dalla situazione in cui eravamo, che non sempre ci consentiva di esprimere tranquillamente il nostro valore. La continuità trovata in questa fase del campionato arriva da sacrifici, impegno, dedizione. Una prestazione del genere inorgoglisce anche i nostri tifosi, che oggi sono venuti in forze a sostenerci. Godiamoci questo successo, con la consapevolezza che bisogna mantenere la concentrazione alta. Questa vittoria per noi è stata importantissima per toglierci da una situazione di pericolo, ma non tutto è ancora scritto. Abbiamo davanti a noi tre partite, la prossima sarà contro una squadra, il Cosenza, che ci ospita su un campo difficile e che sta lottando con le unghie e con i denti per salvarsi. Qualunque cosa dovesse arrivare dopo la salvezza matematica sarà un sogno, e io, nella mia vita, ho sempre sognato: spero lo possano fare anche questi ragazzi”.



Joel Pohjanpalo: “Oggi è stata la serata perfetta per il Venezia, e di questo dobbiamo ringraziare i nostri tifosi per le presenze record di oggi, e anche i nostri ospiti, la cui storica amicizia con la nostra curva ha contribuito a creare un’atmosfera unica, che tutti i giocatori apprezzano. Non posso che essere molto fiero di aver segnato quattro gol oggi, ma devo questo soprattutto ai miei compagni, agli assist meravigliosi che mi hanno servito e alle azioni corali. Come ha già evidenziato il mister, l’obiettivo principale rimane quello della salvezza, finché non sarà davvero matematica, ma adesso possiamo concederci qualche speranza in più. Incontreremo Cosenza e Perugia in trasferta e in casa, dobbiamo cercare di raccogliere quanti più punti possibili in queste occasioni, e all’ultima partita capiremo a cosa possiamo davvero aspirare”.