Venezia, parla il centrocampista Andersen: "Contro il Modena la partita migliore della stagione"

Il Venezia affronta in trasferta il Cosenza nella Giornata 36 del campionato di Serie B 2022/23, sull’onda dell’importante vittoria in casa contro il Modena. Il centrocampista Magnus Andersen descrive così il lavoro della squadra nell’ultima settimana e le aspettative per la prossima partita.



“Quella contro il Modena è stata la partita migliore della stagione per risultato, prestazione e atmosfera. Fin da subito, il nostro obiettivo era quello di segnare più gol e mantenere la porta inviolata più spesso, ed entrambe le cose ci sono riuscite lo scorso lunedì: ciò è frutto del duro lavoro che tutti noi facciamo ogni settimana, che si è tradotto in una prestazione corale di grandissima qualità, impreziosita dal record di Joel. Trovare l’equilibrio a centrocampo non è stato semplicissimo, ci ha richiesto molto impegno, ma nel reparto abbiamo raggiunto un livello di chimica e condizione fisica che, se mantenuto, ci porterà a ottimi risultati. Sono contento di aver trovato il mio spazio nei moduli del mister: le esigenze della squadra variano di settimana in settimana, a seconda dell’avversario che ci troviamo ad affrontare, ma ognuno di noi ha l’occasione di giocarsi il proprio posto fra i titolari in allenamento, con impegno e dedizione. Dopo l’infortunio di Jajalo, il centrocampo ha vissuto una innegabile fase di assestamento: sostituire un giocatore con le sue qualità è difficile, ma ci siamo tutti assunti le nostre responsabilità sapendo di doverci impegnare ancora di più per garantire stabilità e costruzione al reparto, e anche la fiducia nelle nostre capacità, individuali e di gruppo, è cresciuta molto. L’obiettivo della salvezza non è stato ancora raggiunto matematicamente, e noi guardiamo solo ai numeri: non c’è ragione di pensare seriamente ad altro, finché non avremo quella certezza, per quanto possa essere allettante nutrire altre speranze. Abbiamo davanti a noi Cosenza, Perugia e Parma: fino a questo momento, ragionare partita dopo partita ci ha portato ad avere le prestazioni che abbiamo visto tutti, quindi continueremo con questa impostazione”.