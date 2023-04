Verso Venezia-Modena, il punto con Petko Hristov

Il Venezia torna in casa contro il Modena nella Giornata 35 del campionato di Serie B 2022/23, reduce da due vittorie consecutive. Il difensore Petko Hristov descrive così il lavoro della squadra nell’ultima settimana e le aspettative per la prossima partita.



“Ci stiamo allenando davvero duramente, da questo punto in poi non conta quanto abbiamo già ottenuto, ma solo quello che possiamo e dobbiamo ottenere. Ogni partita va preparata per la vittoria. Sono contento dei complimenti del mister, ma dobbiamo raccogliere le sue esortazioni a migliorare ancora in difesa, nel reparto stiamo tutti dando il massimo per concedere il meno possibile. Possono essere molte le insidie del match di lunedì, ma possiamo farcela con mentalità e concentrazione fin dal primo minuto in campo. Personalmente, ho dovuto saltare tre partite dopo gli impegni in Nazionale, ma sono tornato al massimo della forma. Il mister chiede anche a noi difensori di essere vivi e presenti nelle manovre offensive, per il mio stile di gioco apprezzo molto che mi sia data la possibilità di avanzare, e spero di poter riscattare contro il Modena l’ultima traversa presa. Non ci piace pensare alla posizione delle altre squadre in classifica, guardiamo solo alla nostra e a quello che noi possiamo dimostrare in campo. Lunedì giocheremo per i nostri tifosi, che si meritano altre soddisfazioni e altri festeggiamenti al Penzo”.