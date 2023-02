Coppa del Mondo Assoluti: oro alla noalese Martina Favaretto

Il fioretto mondiale parla veneto. Oggi al Cairo, dove si disputa una tappa della Coppa del Mondo Assoluti, la noalese Martina Favaretto è salita per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio e nella gara maschile il vicentino Davide Filippi ha chiuso al terzo posto. L'Italia ha terminato la giornata con quattro medaglie totali, grazie ai secondi posti di Martina Batini e Tommaso Marini.

Primo successo in carriera, come detto, per Martina Favaretto, che 13 mesi fa era stata terza a Poznan. Un premio al talento e al carattere della giovane veneta delle Fiamme Oro. Martina ha rotto il ghiaccio superando la rumena Saveanu 15-7, prima d’affrontare e vincere un doppio super-derby azzurro. Nel tabellone da 32 s’è imposta all’ultima stoccata, per 15-14, sulla moglianese Erica Cipressa, che era reduce dallo splendido secondo posto del Grand Prix di Torino, mentre nel match degli ottavi di finale Favaretto ha battuto per 15-10 la vincitrice delle prime due gare di Coppa del Mondo di questa stagione, Alice Volpi, alla fine decima classificata.

La certezza del podio per la poliziotta azzurra è arrivata grazie al successo 15-4 su Irem Karamete, portacolori della Turchia (e moglie dell’olimpionico Andrea Baldini). In semifinale altro match dominato da Favaretto, che ha sconfitto per 15-8 la polacca Walczyk Klimaszyk, colorando così d’azzurro la finale tutta italiana vinta per 15-7 contro Martina Batini, artefice anche lei di una gara da applausi. Al terzo posto la polacca Julia Walczyk Klimaszyk e la statunitense Lee Kiefer.

La Favaretto sui social ha ringraziato i sostenitori: «La mia prima vittoria individuale in coppa del mondo assoluti a dimostrazione che bisogna crederci sempre, anche nei momenti di difficoltà e quando vorresti mollare tutto soltanto perché è più “facile”. Grazie a tutti quelli che non hanno mai smesso di credere in me e mi hanno permesso, ognuno a modo suo, di ritrovare la fiducia in me stessa».