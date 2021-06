La veneziana Erica Cipressa nel "dream team" delle fiorettiste azzurre a Tokyo

Erica Cipressa, 25enne veneziana, rappresenterà la nostra scherma alle prossime Olimpiadi di Tokyo. La fiorettista è infatti tra i 24 azzurri che ieri sera hanno ricevuto la convocazione ufficiale da parte della FederScherma per i Giochi che si terranno dal 24 luglio al 1° agosto. L’atleta disputerà la prova a squadre.

Per la fiorettista, in forza alle Fiamme Oro, che si allena alla Scherma Mogliano, si tratta del coronamento di un sogno. Messa in guardia dal papà Andrea, già oro olimpico a squadre a Los Angeles nel 1984 e ora commissario tecnico del fioretto azzurro, Erica ha svolto il suo percorso di crescita all’interno della sala trevigiana con la maestra Federica Berton che, dopo Bebe Vio a Rio, porta così un’altra atleta ai Giochi Olimpici.

Dopo un’ottima carriera Under 20, per Erica sono arrivate anche le soddisfazioni nella categoria Assoluti con due podi in Coppa del Mondo - un argento ad Algeri nel 2018 e un bronzo a Tauberbischofsheim in Germania nel 2019 - e la conquista nel 2019 dell’oro alle Universiadi di Napoli. A Tokyo farà parte del dream team del fioretto assieme ad Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini. Le azzurre saranno in gara giovedì 29 luglio.