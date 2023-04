Federscherma, campionato nazionale under23: tutti i risultati

Sono in corso in questi giorni a Vercelli i Campionati Italiani Under 23 individuali e a squadre miste. Il programma di giovedì 13 aprile, e di venerdì 14, è stato appannaggio di fioretto e sciabola, mentre sabato e domenica saranno dedicate alla spada.

Nella prova individuale di fioretto l’oro è andato a Margherita Titina Lorenzi, atleta padovana cresciuta alla Comini che si allena dall’inizio di questa stagione a Frascati. La classe 2003 in forza al Gruppo Sportivo della Fiamme Gialle ha superato in finale 15-6 Vittoria Ciampalini delle Fiamme Oro. Nel fioretto maschile, vinto da Alessio Di Tommaso, ottima prestazione di Tommaso Faoro del Circolo Scherma Mestre e Matteo Pompilio della Comini Padova che hanno chiuso rispettivamente al 7° e 8°posto.

Nella sciabola femminile brillante secondo posto per Benedetta Fusetti, atleta di Padova in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle. L’allieva di Alberto Pellegrini al Petrarca è stata sconfitta in finale da Alessia Di Carlo dell’Aeronautica per 15-13. Terzo posto per Alessandra Nicolai di Padova Scherma e ottavo per un’altra padovana, Lucia Stefanello delle Fiamme Oro. Nella gara a squadre di oggi, competizione ad hoc per questa categoria con in pedana due uomini e due donne che si sfidano con formula a staffetta in assalti alle 40 stoccate, il successo nella sciabola è andato alle Fiamme Oro che avevano nel quartetto Lucia Stefanello. La squadra della Polizia ha superato in finale per 40-21 Frascati Scherma, mentre al terzo posto è giunta l’Aeronautica Militare. Il Petrarca Padova (Carlotta Fusetti, Benedetta Fusetti, Anna Matrigali, Gianluca Bertin, Alberto Nigri e Antonio Tallarico) ha chiuso al 5°posto,

sconfitto nei quarti dall’Aeronautica.

Nel fioretto successo per le Fiamme Oro sui Carabinieri. Al terzo posto Frascati Scherma che ha sconfitto 40-25 nella finale per il bronzo il Centro Sportivo dell’Esercito che schierava i veneti Eleonora Candeago (Scherma Mogliano), Matteo Panazzolo (Comini Padova) e Marta Ricci (Comini Padova). Settimo posto per Scherma Treviso M° Ettore Geslao (Alberto Baldasso, Jacopo Bonato, Alberto Mondi, Lucrezia Sirena e Emma Visentin), sconfitto nei quarti dal Centro Sportivo dei Carabinieri. Come detto, domani a Vercelli si disputeranno le prove individuali di spada e domenica le gare a squadre miste sempre dell’arma triangolare.