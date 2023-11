Musile di Piave, Quarto d'Altino e San Donà comunità europee dello Sport

Musile di Piave, Quarto d'Altino e San Donà di Piave comunità europee dello Sport per l'anno 2025. La conferma è arrivata ai Municipi da Bruxelles a firma Gian Francesco Lupatelli, presidente di Aces Europe. I tre territori, con Quarto capofila, sono stati premiati per un dossier dedicato soprattutto all'inclusività - si legge dal comunicato congiunto - "come fattore di aggregazione e come pratica che favorisce il benessere psico-fisico delle persone, inteso anche come forma di socialità e salute. Un gioco di squadra rivelatosi vincente che unisce sotto lo stesso tetto più di 60 mila cittadini". Nelle scorse settimane una delegazione di Aces aveva effettuato dei sopralluoghi a cui sono seguite le relazioni e l'atteso verdetto finale. I Comuni raccontano che è stata particolarmente apprezzata dalla commissione l'attività di tutte le associazioni nella promozione dello sport per tutti, inteso come integrazione sociale e promotore di educazione e rispetto.

La candidatura ora consentirà di valorizzare maggiormente i percorsi ciclabili dei tre comuni, di grande valenza turistica. «Si punterà a fondi per incrementare l'offerta sportiva sviluppando le strutture e i percorsi inclusivi, favorendo discipline come il baskin e il nuoto per diversamente abili. Verranno rilanciate pedalate ecologiche e una sinergia unica nella promozione della Giornata dello Sport». «Un grande risultato e riconoscimento per tre Comuni assieme premiati dall'Europa, è motivo di orgoglio per noi sindaci e per le nostre comunità -commenta il sindaco di Quarto d'Altino, Claudio Grosso -; ora ci aspetta un bel percorso di crescita per tutto il territorio. Attraverso il concetto di sport, potremo progettare iniziative che abbracceranno la cultura, il sociale, la coesione e la promozione dei nostri Comuni. Un ringraziamento è doveroso per l'eurodeputata Rosanna Conte, delegata Aces per il Triveneto, che ci ha assistito e supportato nel percorso».

«L'aver ragionato come comunità è stato determinante - spiega Silvia Susanna, sindaco di Musile di Piave - perchè ci consente di lavorare in sinergia con i territori limitrofi di Quarto d'Altino e San Donà in un'ottica di condivisione degli obiettivi e crescita di queste nostre tre realtà. Per tutti noi è un orgoglio questo riconoscimento, unito ai progetti concreti che si realizzeranno sul territorio e che hanno già catalizzato l'attenzione dei privati, interessati agli sviluppi futuri». «Abbiamo la fortuna - dice dal canto suo il sindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso - di avere un territorio unico sul fronte naturalistico e paesaggistico. Questo risultato ci consentirà di far crescere ancor di più il concetto di mobilità lenta, attraverso percorsi ciclabili, contribuendo allo stesso tempo alla valorizzazione di tutte quelle società sportive che operano da anni, con successo, a favore di tutti i nostri cittadini».

«Esprimo il mio apprezzamento - conclude l’europarlamentare Rosanna Conte - alle amministrazioni comunali. È un risultato che premia il lavoro di squadra portato avanti dopo la proposta di candidatura per un titolo che non ha un valore puramente simbolico ma riveste un particolare significato poiché testimonia l’impegno del comune a favore della pratica sportiva e dei valori sociali ed educativi dello sport». La consegna del riconoscimento avverrà nel 2024 in Parlamento europeo.