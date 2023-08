Tennis, i risultati dell'Open Mechanic System

L’open Mechanic System andato in scena presso Il tennis Club Ca’ del Moro al Lido di Venezia ha visto in finale i due favoriti del seeding. Ed è andata esattamente come erano posizionati nel tabellone. Al primo posto l’argentino Juan Cruz Martin Manzano del Tc Sale di Alessandria che al terzo set si è imposto sul trevigiano con tessera del Palladio ‘98 Nicola Ghedin. Primo set andato in favore di Ghedin che ha subito una secca rimonta. Tutta la finale quindi imperniata sul terzo set dove Ghedin ha risentito di più il caldo dell’evento arrendendosi per 4/6. Terzi posti per un meritevole Edoardo Ligniere Cheriè, trevigiano compagno di squadra di Ghedin che ha totalizzato 3 vittorie. L’altro bronzo è del napoletano Pasquale De Giorgio con tessera del Vomero. Soddisfazione per il direttore del torneo Eugenio Bologna che è riuscito a portare in Via Malamocco ben 21 giocatori

di 2^ categoria. Ovvero quasi la metà dei partecipanti. Il draw di 4^ è stato appannaggio del perugino Enrico Battistella che si è imposto sull’home player Giorgio Pastorello. Quello di 3^ categoria è stato vinto dal triestino Alvise D’oria.

A Portogruaro Open Banca Prealpi fino al 12/9 con 5.000 euro montepremi maschile e femminile. Sono già 136 gli iscritti

agli ordini di Umberto Gerolin, Alfiero Pucci e Lucio Geremia. Iscrizioni ancora aperte per i giocatori 2.7 per le ore 12 del del 31/8. Attesi parecchi giocatori di 2^ categoria in quanto nel Veneto non ci sono in atto altri

Open, tranne quello di Mogliano dove i 2^ categoria possono alternarsi. Atteso Marco Speronello che ha appena concluso il suo 110° successo e che proprio qui a Portogruaro ha già iscritto nel suo palmares 2 successi. Si registra già la partecipazione del 2.4 spagnolo Alejo Vilaro con tessera Green Garden ed il 2.2 vicentino Tommaso Gabrielli semifinalisti degli Assoluti Veneti in

Via Asseggiano. In questi primi due giorni di gare sono stati messi a confronto i giocatori di 4^ dove 9 passeranno in quello successivo. Sarà un torneo con i botti assicura il presidente del sodalizio portogruarese Mauro Bruno Rettore. Si potrà giocare con qualsiasi situazione meteo grazie anche ai 3 campi con copertura permanente.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A Caorle dal 2 al 17/9 torneo di 3^ maschile e femminile in corso Chiggiato. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.

A Mirano dal 2 al 10/9 torneo di 3^ maschile e femminile giunto alla sua 57^ edizione. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.

A Santa Maria di Sala il 2 e 3 Settembre Tpra singolo maschile info ed iscrizioni 041-486847.

A Spinea torneo di 4^ maschile e femminile don’t stop me now. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.