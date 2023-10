Anche la seconda di campionato è targata Reyer: vittoria contro Pesaro

Con una prova di squadra, in crescendo durante il corso della gara, l'Umana Reyer centra a Pesaro il secondo successo in altrettante partite di campionato. Gli orogranata hanno messo in campo un'ottima difesa di squadra costringendo Pesaro al 35% dal campo e al 25% da tre. Una prova dunque di squadra, come testimoniano la distribuzione dei punti e dei tiri e lo sforzo collettivo in difesa. Sei giocatori in doppia cifra di valutazione: Tucker 18, Brown Jr. 15, Simms 12, Brooks e Tessitori 11 e Parks 10. Janelidze non ha preso parte alla gara perché affetto da un problema lombare.

La partita

Parte forte Pesaro nel primo quarto (8-0), ma l'Umana non si scompone e con un super Rayjon Tucker sorpassa a metà frazione i padroni di casa, 13-14. Brown Jr. è protagonista ad inizio secondo quarto nel momento in cui l'Umana arriva alla doppia cifra di vantaggio. Brooks, Parks, O'Connell danno un importante contributo per mantenere il vantaggio all'intervallo, 28-41. Nel terzo quarto, come nel primo, Pesaro parte forte con un 8-0, ma dopo il time-out Simms prende per mano i suoi facendo cose molto importanti per la squadra, soprattutto quelle che non vanno nelle statistiche. Gli orogranata si alternano nell'essere protagonisti e Brown Jr. allo scadere del terzo quarto infila il +15, 45-60. Nell'ultima frazione l'Umana si guadagna il garbage-time raggiungendo il +21. Pesaro non esce mai dalla partita e ci prova fino alla fine, davanti a una grande cornice di pubblico. La vittoria è orogranata, la seconda consecutiva, con 62 punti di media subiti nelle prime due partite.

Parziali: 19-23, 9-18, 17-19, 19-16.

Pesaro: McCallum 15, Bamforth 17, Bluiett 8, Visconti 10, Ford, Maretto ne, Tambone 2, Stazzonelli ne, Mazzola 1, Schilling, Totè 11. All. Buscaglia.

Reyer: Tessitori 9, Spissu 2, Casarin 7, De Nicolao ne, O'Connell 7, Parks 6, Brooks 7, Simms 13, Iannuzzi ne, Brown Jr. 11, Tucker 14. All. Spahija.