Tennis: aggiornamento sul Bnl ed esiti del Rodeo Canottieri

Al Green Garden in palio il titolo di 4^ categoria veneziano ed un biglietto per le finali regionali del circuito. Kermesse diretta da Fabio Sapori con la supervisione di Matteo Rossetto. In serata verranno decisi orari e date per le finali.

Nel frattempo per il gioco giocato questa la situazione. Hanno fatto il loro esordio le teste di serie del tabellone Matteo Tonicello e Matteo Pasqual e, nemmeno a dirlo, vincente. Ha faticato un po’ di più Matteo Tonicello, per domare lo slancio del giocatore di casa Stefano Buffa, giunto al suo cospetto dopo aver passato 3 turni. Un doppio 6/3 che ha dato fiducia al veterano del Green Garden. Non ha faticato il maestro di casa Matteo Pasqual con Alessandro Zanon della Canottieri, così come l’under 16 del Dolo Emanuele Federico accreditato come tds numero 5. Attesa per l’ultimo incontro degli ottavi tra la mina vagante del Mira il Non Classificato Federico Medici e Marco Bottin del Santa Maria di Sala che completeranno il draw maschile.

Nel femminile la kermesse è giunta alle semifinali dove ci saranno i seguenti abbinamenti. Derby tutto in casa del Green Garden che si trovano quattro giocatrici ai primi posti. L’under 16 Margherita Moretti che sfiderà la tds numero uno Anna Cella e dall’altro capo del tabellone ci saranno a confronto Margherita Buscato con l’under 18 Maya Pitteri. Nel doppio femminile stessa musica. Buscato e Cella contro De Faveri e Tono. Nel maschile Silvestri e Mihalich già in finale attendono i vincenti tra Smerghetto e Pasqual contro Giorgi e Delantone.

Alla Canottieri Mestre di San Giuliano Rodeo maschile e femminile per tennisti di 3^ categoria con 48 partecipanti. Diretto da Guido Lazzarini e Costantino Zorico che si è avvalso anche del giudice di sedia Mihai Spirleanu, questi i verdetti.

Nel maschile l’under 16 del Green Garden Edoardo Pezzato ha sbaragliato tutti i suoi concorrenti. L’ultimo a resistergli è stato la tds numero due il padovano Luca Calore del San Paolo. Pezzato è riuscito a sorpassare anche il maestro di casa Cristiano Cavaldoro, che aveva accusato dei risentimenti muscolari facendolo arrivare al terzo posto. Un bel bottino di punti per il vincitore che da 3.2 su quattro incontri, ha messo ko ben tre giocatori di caratura superiore. L’altro bronzo oltre a Cavaldoro è andato all’under 16 Giovanni Mariutto del Mirano, per lui 3 vittorie ed un ottimo inizio stagionale.

Nel main draw si sono distinti il 3.5 Daniele Trentin del Tc Mestre con tre positivi, con due Nicolò Lazzari under 18 del Tc Venezia che ha costretto ad un tour de force il finalista Calore e domato il più giovane patavino del Plebiscito Cristian Tiengo. Buona prestazione anche per il 4.1 Alberto Farinon dell’Arzignano, che dopo aver ottenuto la qualificazione è riuscito a vincere due gare nella categoria superiore.

Nel femminile si è imposta la favorita padovana Serena Forzutti del Plebiscito che è stata impegnata piuttosto a fondo dalla sorpresa del seeding, l’under 16 veronese Vittoria Gasso. Per la giocatrice del Pineta tre vittorie ed un’ottima prestazione. Così come l’ha resa l’under 16 Chiara Girardi della Canottieri Padova, che ha portato al terzo set la winner.

Terzo posto anche per la pordenonese Giulia Bortolin. Premiazioni presenziate anche dal presidente della Canottieri Augusto Gandini.

Prossimo Rodeo sarà un Open al Davis di Via Bixio a Mestre che ospiterà draw maschile e femminile. Sarà diretto da Stefano Pitteri con la supervisione di Simone Zucchetti. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/2.

Sempre per la stessa data e orario scadono le iscrizioni al torneo giovanile che si svolgerà presso il Tc Mestre di Via Olimpia dove scenderanno in campo i giovani dai 10 ai 16 anni, dirige Filippo Moggian Barban con la supervisione di Nicoletta Bortolozzo. Sarà un torneo sostenuto, dove sono già 60 gli iscritti, con poco più di una settimana di gare a disposizione.