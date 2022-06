Tennis, Green Garden attende il ritorno in casa con i modenesi per la promozione

Se da una parte il tennis veneziano è in lutto per la scomparsa di Susanna Piccolo (funerali previsti per l’inizio della prossima settimana), il Green Garden piange anche la mancanza di Lauro Rubin. Questo il ricordo di Fabio Sapori: «Ieri, purtroppo, ho dato l'ultimo saluto ad una persona speciale: Lauro Rubin, per anni presidente del Green Garden ed assieme a me Deus ex Machina del "Venice Open". Uomo dotato di un'intelligenza superiore alla ?media, Lauro non la faceva pesare perché la usava con humor e sagacia, innamorato del tennis che aveva trasmesso anche alla figlia Laura. È stato per anni dirigente anche a livello federale e politico di rango, direttore generale di Actv e presidente di Amav. Sempre nella stessa data, appena ossequiato Rubin, ho appreso dal figlio Lorenzo della perdita della cara Susanna Piccolo, ex seconda categoria e campionessa italiana under 16, mia ?compagna di doppio misto con cui ho passato giornate indimenticabili come gli incontri in campo con Bepi Zambon e le sue compagne di misto.? Susanna è stata dirigente FIT prima provinciale e poi regionale ed inoltre aveva fondato il negozio di articoli sportivi Tennis3. Mi mancheranno molto tutti e due».

Il Green Garden guarda ora al ritorno per la promozione in B2 del suo team dopo la “stirata” vittoria con i modenesi. Gara di ritorno che si terrà in via Asseggiano il 10 luglio alle ore 10. Nel frattempo festeggia un po’ in sordina anche la vittoria di Francesco Baretta, che alla Canottieri di San Giuliano si è aggiudicata il Trofeo Faraguna per giocatori di 3^ categoria. Grande equilibrio con il finalista Matteo Boetto Bernath del Tc Mestre, incontro che si è concluso al terzo set, dopo oltre due ore di gran bel gioco. Terzi posti, premiati, per il maestro di casa Cristiano Cavaldoro e per il giocatore del Chioggia Eugenio Boscolo Bello Sacchi.

Sono un’ottantina i tennisti iscritti al torneo di Santa Maria di Sala, maschile e femminile di 3^ categoria, gestiti da Maria Doschinescu e Giovanni Napolano. Torneo giunto ai quarti di finale. Otto le gare di giovedì 30 con inizio dalle ore 17.00.

Al Tc Venezia torneo maschile e femminile di terza categoria diretto da Paolo Lazzari e coordinato da Matteo Rossetto. Quattro le gare in programma oggi dalle ore 17.00.

A Fossalta di Portogruaro c’è la 6^ edizione del Memorial Luca d’Orologio, maschile e femminile di 3^ categoria con 122 contendenti coordinati da Rinaldo Tassile. Gare con inizio all ore 17 che si disputeranno sui 3 campi a disposizione dove saranno impegnati ben 24 tennisti.

A Mirano dal 2/7 al 10/7 torneo di 4^ maschile e femminile con scadenza iscrizioni il 30/6.

Sempre dal 2 luglio a Portogruaro torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 30 giugno.

A Camponogara sono in 42 a contendersi il Trofeo Gobbo. Draw azzurro sotto la direzione di Bruno Ballin ed Alessandra Gislon.

Al Tc Dolo Trofeo Crown Open Femminile che inizierà il 9 luglio. Iscrizioni che si chiuderanno il 7 luglio ore 12 per le giocatrici di 3^ categoria.