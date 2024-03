Un giorno dedicato al Padel. Solidarietà, sfida e divertimento

Un torneo tutto al femminile al mattino, e nel pomeriggio la sfida fra le forze dell'ordine. Un sabato tutto dedicato al padel, ieri, alla solidarietà, al divertimento e alla passione per lo sport. Allo Spector Padel House di Mestre in via Linghindal le prime 24 coppie, per un totale di 48 donne, si sono affrontate nella quinta edizione della "Pink Padel Cup", organizzata da Ilaria Edel Muzzati in collaborazione con il Comune di Venezia. Primo posto a Federica Bottacin e Gloria Sartorato, secondo a Francesca Mariani e Cristina Basalbella, terzo a Valentina Milano ed Elena Zanella. Il ricavato - quest'anno pari a 1.940 euro - andrà a favore di un'associazione di volontariato anche stavolta e in questo caso alla Croce Verde di Mestre. A portare i saluti dell'Amministrazione è stata la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano. «La Pink Padel Cup è cresciuta negli anni e ha permesso di donare i fondi raccolti a realtà sempre diverse e importanti della comunità».

Prima dell'inizio della partita, l'organizzatrice Muzzati ha spiegato che lo scopo della manifestazione è quello di diffondere, soprattutto tra le donne, la pratica della nuova tendenza sportiva del padel e, allo stesso tempo, sostenere la Croce Verde. «Il nostro obiettivo non è gareggiare per vincere ma creare un momento di condivisione e sport per solidarietà e per stare insieme». Nel pomeriggio poi sono scesi in campo atleti e sportivi, sia maschili che femminili, delle forze dell'ordine: polizia di Stato, finanza, esercito, capitaneria, marina militare, vigili del fuoco e la polizia locale (foto sotto: i rappresentanti di tutte le squadre).

Un'iniziativa che ha riproposto il raduno interforze di padel che si è svolto per la prima volta nella Capitale il 10 marzo, quando al circolo Empire si sono sfidate varie coppie appartenenti ai Corpi dello Stato. A Mestre, ad aggiudicarsi la sfida al termine del pomeriggio è stata una squadra mista composta da un vigile del fuoco e da un militare della marina: Giuseppe e Oronzo; al secondo posto si sono piazzati Francesco e Massimo della polizia locale. (Foto sotto: le coppie vincitrici).