Esiti del torneo di 2^ categoria maschile di Scorzè

A Scorzè vince il giocatore del Green Garden Gschwendtner. Concluso il torneo di seconda categoria maschile diretto da Gianni Marcon con la supervisione di Matteo Rossetto. Erano 72 i giocatori in lizza. Su tutti il nuovo arrivo 2023 del Green Garden Gschwendtner Jeremy Henry che nelle tre gare disputate vinte in due set ha messo al secondo posto il trevigiano Mattia Ghedin.

Terzo posto per il commilitone del winner, Riccardo Opi, che appena ricevuto i galloni da 2.8 si è messo a scalare la classifica impegnando a fondo Ghedin. L’altro bronzo è andato ad un altro trevigiano, Carlo De Nardi. Nel draw di terza tre vittorie per Pietro Fiori del Green Garden e ben due le mine vaganti provenienti dal draw di 4^. Marco Bigon del Dolo e Mauro Panizzo del Peseggia.

I Tornei nel Veneziano: Fino al 09/7 a Portogruaro Torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Sono 83 i giovani coordinati da Lucio Geremia. Fino al 12/7 a Santa Maria di Sala 40^ Coppa Baldi Pomiato torneo di 3^ categoria maschile e femminile con

83 giocatori diretto da Maria Doschinescu e Giovanni Napolano. Fino al 09 Luglio Memorial Luca D’Orologio a Fossalta di

Portogruaro. Torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Sono 113 i giocatori supervisionati da Lucio Geremia. Fino al 10 Luglio allo Sporting Venice Center sono 32 i giocatori di 4^ categoria agli ordini di Elena Scomparin e coordinati da Riccardo Sacco.

Fino al 11/7 Torneo Faraguna Assicurazioni alla Canottieri Mestre. Sono 97 i tennisti in gara coordinati da Costantino Zorico.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A Camponogara Torneo Fornea Impianti torneo di 3^ maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 6 Luglio. Dal 08 al 23 Luglio a Porto Santa Margherita torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 06 Luglio. Dal 08 al 19 Luglio allo Sporting Venice Center torneo di 4^ solo femminile diretto da Elena Scomparin. Iscrizioni entro le ore 12 del 6 Luglio.

Dal 08 al 16 Open Crown al Tc Dolo solo al femminile. Dirige Micaela Barbuni che accetterà le iscrizioni entro le ore 12 del 6/7 fino alle 3.5 per le altre categorie da concordare. Dal 14 Luglio al 23/7 torneo speculare a quello appena concluso. Ma solo draw rosa diretto da Evelin Lazzari con 1.000€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 12 Luglio per tutte le categorie, massimo 80 giocatrici. Dal 15 al 29/7 allo Sporting Mestre di Via Terragliol 14° Memorial Ermanno Orler, Open maschile. Iscrizioni entro

le ore 12 del 13/7 fino ai 3.5 Dal 20 al 30 Luglio a Portogruaro torneo di 3^ fino ai 3.4 maschile e 3.1 femminile singolari. Doppio maschile fino ai 3.4. Iscrizioni fino alle ore 12 del 18 Luglio.