Tutto pronto per il derby veneto: domenica Reyer a casa di Treviso

Domenica 22 ottobre alle 17 l'Umana Reyer scenderà in campo al PalaVerde per disputare una delle partite più cariche di adrenalina della stagione: il derby contro la Nutribullet Treviso.

Gli orogranata si presentano alla sentitissima sfida da primi in classifica con un record di 3-0 mentre i biancoblu hanno il record opposto che però non deve ingannare: sia a Milano che a Sassari sono andati vicini al colpaccio esterno. Si tratta del 13° derby di campionato tra Venezia e Treviso dal ritorno in Serie A, il 15° considerando anche le partite di Supercoppa (8-6 Reyer il bilancio totale).

Tanti gli ex della sfida, praticamente tutti da parte orogranata: Amedeo Tessitori, Davide Casarin, Andrea De Nicolao, Jordan Parks. Guardando alle panchine gli ex sono coach Francesco Vitucci (95 panchine in Reyer dal 1993 al 1996) da una parte e coach Emanuele Molin (alla Benetton Treviso dal 1985 al 2000 e dal 2002 al 2005) e coach Alberto Billio (dal 1986 al 2002) dall'altra.