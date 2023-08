Una due giorni di ciclismo a Bibione: arriva anche il campionato Paralimpico Ciclocross

Grande impegno per XEvent-Cortina Experience, che in due giorni, il 16 e il 17 settembre, organizzerà ben due campionati italiani a Bibione, con grande soddisfazione per il Comitato Organizzatore e dell’amministrazione comunale di Bibione. La spiaggia veneta, oltre che essere tra le destinazioni turistiche più frequentate d’Italia, è anche la prima ad avere ridisegnato la propria offerta secondo le nuove esigenze di accessibilità delle persone, grazie a un progetto avviato nel 2018 e tuttora in costante evoluzione.

Il Campionato Italiano Paralimpico Ciclocross 2023 che si terrà a Bibione avrà un percorso di 3.700 mt, con partenza e arrivo su strada asfaltata presso il piazzale Zenith, mentre il resto si svilupperà nell'area verde, con ostacoli naturali ed artificiali, in direzione del faro. Il percorso è stato studiato e approvato in collaborazione da Nicola Artuso, responsabile del percorso, e Alessandro Bruzza, componente della Commissione Ciclismo Paralimpico.

Il ritrovo sarà domenica 17 settembre alle 7.30, presso il Palazzo dello Sport, in via Maja 63, a Bibione (VE), dove si effettuerà la verifica delle licenze fino alle 9. Sarà possibile provare il percorso dalle 9 alle 10, mentre alle 10.30 ci sarà la partenza, dal piazzale Zenith, unica per tutte le categorie.

Andrea Anese, presidente di Bibione Live – Consorzio di Promozione Turistica: «Bibione è orgogliosa di ospitare questi due importanti appuntamenti sportivi di livello nazionale, da anni ci impegniamo per offrire una vacanza attiva e accessibile a ogni ospite, unendo la bellezza naturale del territorio a organizzazione e cultura dell’accoglienza. Settembre a Bibione è tradizionalmente il mese dei grandi eventi, siamo certi che il weekend del 16 e 17 settembre sarà un appuntamento all’insegna di sport, divertimento e vita all’aria aperta, un trend in costante crescita a livello mondiale.»

Nicolino Biasin, assessore all’Ambiente, Sport e impianti sportivi del Comune di San Michele al Tagliamento-Bibione commenta:

«La proposta di prolungare il fine settimana di metà settembre dedicato al ciclismo ospitando anche il Campionato Italiano Paralimpico di Ciclocross non poteva che essere accolta dalla nostra Amministrazione con una risposta affermativa e con molto, moltissimo entusiasmo. Ancora una volta Bibione consolida la propria vocazione inclusiva attraverso l’alto valore formativo dello sport. Siamo certi sarà una due giorni in cui sia gli appassionati che i turisti ancora presenti nella nostra località godranno di tanto divertimento ed emozioni, avendo l’occasione di poter ammirare le gesta di atleti con e senza disabilità riuniti nel condividere l’amore per le due ruote, per la natura e l’aria aperta, per la fatica che lascia spazio alle emozioni adrenaliniche che il mondo della mountain-bike sa regalare.»