Straniero aggredito e accoltellato all'alba in via Piave

Un intervento delle forze dell'ordine e dell'ambulanza del Suem 118 è stato filmato da un residente in via Piave, Claudio Peris, a testimoniare l'aggressione di venerdì mattina verso le 4 vicino ai Giardinetti. Un nigeriano di 28 anni, Y.G., è stato soccorso dal Suem 118 ed è arrivato al Pronto soccorso dell'Angelo verso le 5, piantonato dalle forze di polizia, per una ferita di arma da taglio al braccio e alla mano.

Apparentemente non in condizioni gravi o critiche (l'intervento sanitario è stato registrato in codice bianco), l'uomo ferito è stato dimesso e dovrà tornare per la valutazione di un chirurgo plastico circa l'entità dei danni subiti alla mano. Un'aggressione che non ha avuto in sé conseguenze gravi ma che ha fatto trasalire e preoccupare i residenti, ancora una volta svegliati di soprassalto dalle urla di stranieri che si sono affrontati in uno dei quartieri più fragili della città: in via Piave. L'ennesima lite probabilmente per questioni legate allo spaccio fa tornare la memoria le risse con il sangue dell'estate scorsa, quando i gravi problemi di ordine pubblico nel rione hanno dato inizio a un servizio potenziato di controllo interforze del territorio coordinato dalla Prefettura di Venezia. Con l'avvicinarsi della bella stagione, il timore che si possa tornare ai gravi episodi del 2022, si torna ad avvertire fra i residenti.