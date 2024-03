Blitz nel quartiere Piave e a Marghera, 3 arresti e 19 denunce

Atti persecutori, spaccio, resistenza, documenti rubati. Sono alcuni dei reati per i quali sono state arrestate tre persone e denunciate 19 nella serata di mercoledì dai carabinieri durante un blitz nel quartiere Piave di Mestre e in alcune zone di Marghera.

Gli arresti

In particolare, sono state intercettati tre destinatari di ordini di carcerazione: una cittadina di origini marocchine, arrestata per atti persecutori e condannata a scontare una pena di un anno e 10 mesi di reclusione; un tunisino per spaccio condannato a scontare 4 anni e 4 mesi e un 29enne di origini romene per resistenza a pubblico ufficiale e condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione.

Le denunce

Tra i 19 denunciati, invece, un cittadino originario dell’ex-Jugoslavia per ricettazione, trovato in possesso di documenti d’identità rubati; un 33enne tunisino e un 18enne italiano per detenzione ai fini spaccio (con loro avevano 16 e 105 grammi di hashish); due italiani, un marocchino e due tunisini trovati in possesso di oggetti atti a offendere (coltelli, cacciavite, pinze, pistola giocattolo); due italiani, un nigeriano, un tunisino e un ungherese per violazione del foglio di via obbligatorio; due italiani di 27 e 19 anni per violazione del Daspo urbano e tre italiani e un cittadino ucraino sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. Sono state anche segnalate 7 persone alla prefettura per uso personale di droga.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday