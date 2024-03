Nello stomaco dieci grammi tra eroina e cocaina, arrestato

I carabinieri hanno notato il suo comportamento sospetto, mentre si aggirava per il quartiere Piave a Mestre, e hanno deciso di avvicinarsi per un controllo. Lui, appena li ha visti, ha inghiottito un involucro che nascondeva in bocca. Con ogni probabilità si trattava di droga.

E, infatti, quando è stato portato all'ospedale, gli esami hanno rivelato che nel suo stomaco erano presenti 24 ovuli contenenti dieci grammi di droga, di cui cinque di eroina e cinque di cocaina. L'uomo, di nazionalità nigeriana, è stato quindi arrestato e processato per direttissima. Il giudice ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di firma.

