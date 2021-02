In casa un etto e mezzo di droga, 33enne arrestato

Da qualche tempo i carabinieri sospettavano che quell'uomo spacciasse droga. Così, hanno deciso di tenerlo d'occhio. Fino a mercoledì, quando hanno deciso di fermarlo per un controllo. Saliti nel suo appartamento, anche grazie all'aiuto del cane antidroga della polizia locale ci hanno trovato un etto di marijuana e 65 grammi di hashish, oltre a 700 euro in contanti.

Una quantità di droga sufficiente a far scattare l'arresto del 33enne, S.C. L'uomo, che vive a Chirignago, stando alle indagini svolte dai militari aveva costruito il suo giro di spaccio in centro, ed è stato bloccato mentre rientrava. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla capacità operativa del micro-nucleo di spaccio e sulla portata del portafoglio clienti, nonché sulle possibili fonti di approvvigionamento.