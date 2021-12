Spaccio di eroina, pusher denunciato e cliente multato

Sorpreso a cedere eroina gialla a due consumatori nel portico tra l'incrocio di via Dante e viale della Stazione a Mestre. È accaduto nel pomeriggio di ieri: alcuni agenti del nucleo operativo della polizia locale, in attività di controllo antidroga nelle vicinanze della stazione, hanno assistito allo scambio tra il pusher, un 27enne già noto, e due clienti.

Lo spacciatore è stato denunciato. I due acquirenti sono stati fermati e controllati: si tratta di un 20enne e di un 45enne. Il primo, alla vista degli agenti, ha ingoiato la sostanza stupefacente. Il secondo l'ha consegnata. Nei confronti del venditore è scattata anche la sanzione di 450 euro prevista dal regolamento di polizia e sicurezza urbana. Anche il cliente è stato sanzionato per 450 euro con ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore.

Sempre nel pomeriggio di ieri e nelle vicinanze della stazione, gli agenti hanno fermato una donna di 20 anni che aveva appena acquistato hashish per uso personale da un pusher che dopo la consegna è riuscito a fuggire. Anche per la ragazza è scattata la sanzione di 450 euro, oltre al daspo urbano dalla zona per 48 ore.