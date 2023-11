Maltempo, Zaia: «Necessari 6 milioni per il ripascimento della spiaggia di Bibione»

«Il Veneto ne esce con le ossa parzialmente rotte». Lo ha detto questa mattina il presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito ai danni causati dall'alluvione che la scorsa settimana ha interessato tutto il territorio regionale. In particolare, grosse conseguenze sono state rilevate sulla spiaggia di Bibione, «dove i 7 chilometri di litorale hanno avuto un'erosione del fondo per circa 40 centimetri».

Per i ripascimenti lungo la sola costa bibionese, ha spiegato il governatore, saranno necessari interventi quantificati in circa 6 milioni di euro. In totale, «sono stati stimati danni per 100 milioni di euro», gran parte dei quali su strade secondarie collinari, interessate da un totale di 32 episodi franosi.

Allo stesso tempo, Zaia ha rilevato la necessità di mettere in sicurezza anse e parti terminali dei principali fiumi veneti, con interventi stimati in mezzo miliardo di euro. A preoccupare in particolar modo è il Piave: «La piena storica è stata contenuta anche con Vaia - ha spiegato -, le pulizie del greto stanno procedendo, ma si tratta di un bacino idrografico osservato speciale». Sul fronte delle opere strategiche per la messa in sicurezza del fiume «lasceremo decidere i tecnici - ha aggiunto il governatore -, ma noi stiamo andando avanti con le pianificazioni. Se c'è una parte del Veneto che deve avere la priorità è questo grande fiume, che nei giorni scorsi da piccolo rigagnolo si è ingrossato in sole 24-48 ore».