Mille alberi e piante in più per Mirano

Mille piante in più per arricchire una delle aree verdi di Mirano, tra il parco Morvillo e viale Venezia: sono state piantumate ieri, domenica 21 novembre, dai volontari di Legambiente assieme agli scout di Scorzè e Mirano, nell'ambito di un progetto di riforestazione urbana voluto dall'amministrazione locale in accordo con la ditta Gasparini. A coordinare le operazioni è stata la dottoressa Anna Bulegato.

L'iniziativa rientra nel progetto "Seminare ambiente" di Legambiente Miranese, grazie al quale la città vedrà crescere nei prossimi anni una nuova area forestata che costituirà una barriera naturale contro inquinamento ambientale e acustico. L'anno prossimo, inoltre, altre 8000 piante saranno messe a dimora con l'ampliamento del Bosco del Parauro, oggetto di un accordo di programma tra il Comune di Mirano, l'Ipab “Mariutto” e la Città metropolitana. Soddisfatta Elena Spolaore, capogruppo Pd di Mirano, che rivolge «un grazie a Legambiente, alla famiglia Gasparini, ai nostri tecnici comunali, all'assessore Salviato e ai volontari che hanno reso possibile tutto questo».