Fermato con un etto di hashish e dosi di cocaina: arrestato

Tenta di eludere i controlli ma viene arrestato. Con lui aveva un etto di hashish e cinque dosi di cocaina. Protagonista un 33enne di origine ghanese, fermato martedì sera a Jesolo dagli agenti della polizia locale.

La pattuglia lo ha notato mentre camminava con fare sospetto e quando si è avvicinata per capirne le intenzioni, l'uomo si è accovacciato dietro un'auto in sosta sotto la quale ha lanciato un sacchetto di colore nero prima di allontanarsi. Raggiunto e identificato, è stato quindi sottoposto a perquisizione personale che ha dato esito negativo. Nel sacchetto nero trovato sotto l'auto, tuttavia, gli agenti hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di 93,02 grammi e cinque dosi di cocaina preconfenzionate per un peso totale di 2,27 grammi. L'uomo è stato quindi portato negli uffici del comando e dai successivi controlli è emerso che tra gli effetti personali deteneva una tessera sanitaria intestata a un'altra persona e per la quale era stata presentata denuncia di smarrimento nel Comune di Eraclea nove mesi fa.

La verifica sui precedenti ha fatto emergere diversi provvedimenti a suo carico, anche recenti, e tra questi un foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Venezia nel 2022 con divieto di ingresso nel Comune di Jesolo per tre anni. Per queste ragioni, il pubblico ministero di turno ne ha disposto l'arresto. Il 33enne ès tato accompagnato in carcere. Ieri mattina il giudice ha disposto come misura cautelare il divieto di dimora in Veneto. Mercoledì 8 marzo, invece, l’uomo dovrà tornare in aula in quanto denunciato per il reato di ricettazione in relazione al possesso del documento sanitario. «Estate o inverno non fa differenza, l’attenzione sul tema del contrasto allo spaccio di sostanze non può mai calare – dichiara il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. Non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo lasciare tregua a chi viene a Jesolo pensando di poter delinquere, è un messaggio che voglio ribadire, e l’operazione che ha portato a questo sequestro con il contestuale arresto, per come si è svolta, lo rafforza. Ancora una volta mi complimento con i nostri agenti perché sono loro, poi, che ogni giorno sulle strade traducono in atti pratici tutto ciò».