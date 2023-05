Baglioni: «Riaprire via Mandricardo». Le interrogazioni del Pd

«Subito la messa in sicurezza zona via Porto di Cavergnago e la riapertura ciclo-pedonale di via Mandricardo». Sono le richieste contenute nelle interrogazioni depositate dal consigliere comunale del Partito Democratico veneziano, Alessandro Baglioni. «In Consiglio comunale e in Municipalità - spiega - abbiamo sollecitato gli interventi di messa in sicurezza della zona, con la creazione di piste ciclabili lungo via Porto di Cavergnago da via Pertini a via Orlanda (in particolare nel tratto della zona dell'incrocio con via Martiri della Libertà) e la sistemazione o realizzazione di marciapiedi sicuri e utilizzabili anche dai disabili».

La zona di via Porto di Cavergnago da tempo necessita di una sistemazione, spiega il consigliere, non solo perché è ogni giorno molto frequentata, ma anche per le condizioni delle infrastrutture che risultano molto scarse e pericolose per ciclisti e pedoni. «A ciò si aggiunge il problema mai risolto della chiusura di via Mandricardo, che non risulta percorribile né a piedi, né in bici. Se per le auto la Vallenari bis rappresenta un'alternativa valida, per l'utenza debole sarebbe fondamentale il ripristino della via - argomenta il consigliere - Qui da alcune settimane la situazione è ulteriormente peggiorata con l'installazione di nuove sbarre che hanno allargato l'area interdetta alla circolazione. Per questo riteniamo fondamentale la riapertura per pedoni e ciclisti, mentre non ha senso ripristinare il passaggio delle auto, considerata la nuova Vallenari bis. Anche su questo punto abbiamo chiesto alla giunta di fare chiarezza, dato che a bilancio da anni ormai sono previsti due interventi che sembrano prefigurare il ritorno delle auto in via Mandricardo».