Brugnaro si appella ai ministri De Micheli e Costa: «Porto, scavi, navi: servono risposte»

«A Venezia, dopo tanti anni, ci sono questioni molto importanti ancora aperte» sui cui «il governo deve dire cosa vuole fare»: all'assemblea annuale di Anci, l'associazione nazionale dei Comuni, il sindaco Luigi Brugnaro è intervenuto al panel su "territori sostenibili per il rilancio del Paese" e ha ribadito i grandi temi relativi allo sviluppo della città: «Il porto, lo scavo dei canali, le concessioni scadute, il protocollo fanghi, la conca di navigazione, le navi da crociera, la gestione del Mose nel rapporto tra città storica e Porto Marghera - ha riepilogato - Non ci deve essere nessun dualismo tra la salvaguardia della città, il Mose, e il porto. Anzi, il porto è la vita stessa, la storia e il futuro di Venezia, e non solo».

L'urgenza dei lavoratori del porto

«Sono fiducioso - ha detto - che i ministri Costa e De Micheli avranno la sensibilità di capire che dobbiamo pensare alla salvaguardia della città, ma anche ai tanti lavoratori del porto e a quelli della filiera turistica, culturale e artigianale, che non possono sentirsi abbandonati. Alcuni di loro non ricevono né stipendio né sussidi da febbraio». Al governo «chiedo di decidere in fretta: il tempo è scaduto e io rimando in attesa di sentirvi. Utilizziamo bene questo periodo segnato dalla pandemia per prepararci, oggi, per un rilancio economico e sociale dell'intera città e del Paese tutto». Insomma, «lavoriamo assieme, e sono sicuro che Anci sarà al fianco di tutti noi sindaci in questo obiettivo». «Non possiamo pensare di rilanciare il Paese - ha precisato - se non si dialoga con i territori».

Il Mose in funzione

Il sindaco ha evidenziato che «in questo difficile anno siamo riusciti, con la collaborazione di tutti, a fare in modo che il Mose entrasse in funzione. Abbiamo fermato il mare. Un'eccellente opera italiana di straordinaria complessità e unica al mondo. Un'infrastruttura che, finalmente, ha fatto parlare di sé per quello che in realtà deve rappresentare, per difendere Venezia dall'innalzamento dei mari e dai cambiamenti climatici. Una vera e propria diga a scomparsa sul fondo del mare. Un orgoglio per l'intero sistema Paese proprio per il suo alto livello di difesa e sostenibilità ambientale».