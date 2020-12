Il dottor Bulegato è il nuovo direttore del dipartimento prevenzione dell'Ulss 4

Lo scorso agosto è stato nominato direttore del servizio di igiene e sanità pubblica; ora Lorenzo Bulegato, 46enne trevigiano, ha un nuovo incarico dirigenziale all'Ulss 4: mercoledì mattina il direttore dell'azienda sanitaria, Carlo Bramezza, gli ha conferito la direzione del dipartimento di prevenzione. Bulegato ha ringraziato e spiegato di avere accettato un incarico «che comporta l'assunzione di grandi responsabilità, soprattutto in questo momento che vede le strutture sanitarie impegnate per contrastare la pandemia».

«Con entusiasmo e qualche preoccupazione - ha detto il neo direttore - è mia intenzione ricoprire questo ruolo impegnandomi al massimo per potenziare ancor di più la prevenzione in questa Ulss, dopo i buoni risultati raggiunti da chi mi ha preceduto; il tutto in collaborazione con i dirigenti e il personale del Dipartimento, nella massima condivisione delle scelte operative e strategiche». Bulegato si è laureato all'università di Padova in medicina e chirurgia, specializzandosi poi in igiene e medicina preventiva. Sostituisce il dottor Luigi Nicolardi, andato in pensione.

«Il dottor Bulegato ha effettuato un percorso completo in questa azienda sanitaria, sia in ambito ospedaliero che territoriale - commenta il direttore Bramezza - e ha dimostrato di avere tutte le capacità per dirigere il dipartimento di prevenzione, struttura che oltre alle attività ordinarie è interessata da un carico di lavoro importante quanto indispensabile nella gestione dell'emergenza sanitaria».