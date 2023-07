Ca' Foscari è l'ateneo di grandi dimensioni più internazionale d'Italia

L'università Ca’ Foscari Venezia è il primo ateneo italiano di grandi dimensioni per l’internazionalizzazione: è quanto emerge dall'edizione 2023/2024 della tradizionale classifica Censis, pubblicata oggi, lunedì 10 luglio.

Ca' Foscari rimane stabilmente al 4° posto in Italia tra i grandi atenei. Ottimi risultati anche per il parametro "Comunicazione e servizi digitali", dove l'ateneo si posiziona al secondo posto. Per quanto riguarda la didattica, vengono confermati al primo posto della classifica i corsi di laurea triennale del settore letterario umanistico e quelli magistrali del settore linguistico.

I risultati 2023 nel dettaglio

L'università, che dal 2021 fa parte degli atenei di grandi dimensioni - categoria che comprende le università con 20-40 mila iscritti -, mantiene la quarta posizione nella classifica generale, con un totale di 89 punti.Con un punteggio di 105 e un distacco di più di 10 punti dalla seconda posizione, è il grande ateneo più internazionale d’Italia.

Concorrono al raggiungimento di questo risultato il numero di studenti e studentesse internazionali arrivati in laguna e di cafoscarini e cafoscarine che hanno trascorso un periodo all’estero, la spesa complessiva per la promozione di iniziative di mobilità internazionale, e il numero di corsi offerti interamente in lingua inglese o che prevedono programmi di "double/joint degree".

Ca' Foscari sale sul podio anche nella categoria "Comunicazione e servizi digitali": premiati con la seconda posizione il sito internet e i profili social dell'ateneo, che hanno ottenuto 100 punti sulla base della funzionalità e dei contenuti. Sono confermati anche i primati raggiunti negli scorsi anni all’interno delle classifiche riguardanti la didattica, che mettono a confronto gli atenei di tutte le dimensioni: con 110 punti (il punteggio massimo), Ca’ Foscari è prima in Italia nei corsi di laurea triennale del settore letterario umanistico (filosofia, lettere, storia) e nei corsi di laurea magistrale del settore linguistico, che hanno ricevuto un punteggio di 107.5, migliorando ulteriormente i risultati ottenuti nel 2022.

Ottimi risultati anche per i corsi di laurea triennale del settore economico, che con 105,5 punti salgono al terzo posto in classifica, e i corsi triennali degli ambiti "arte e design" e "linguistico", che guadagnano il 7° posto assoluto nella classifica generale. Nella top 10 italiana figurano anche i corsi del gruppo disciplinare "informatica e tecnologie".

Per quanto riguarda invece i corsi di laurea magistrali, quelli di ambito "politico-sociale e comunicazione" raggiungono per la prima volta il terzo posto in classifica, con 97 punti. Quarto posto per i corsi magistrali di ambito economico, che guadagnano 2 posizioni rispetto allo scorso anno. Bene, infine, anche i corsi dei gruppi disciplinari "informatica e tecnologie" e "letterario-umanistico", rispettivamente al sesto e settimo posto in Italia.