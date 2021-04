Lavori di ristrutturazione in 11 alloggi comunali in centro storico e isole

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo comprensivo di quello fattibilità tecnica ed economica per il recupero di 11 alloggi sfitti Erp a Venezia centro storico e isole. «Si tratta di appartamenti – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto – che si trovano 2 a Murano, 6 a Cannaregio, 1 alla Giudecca, 1 a Malamocco e 1 a Pellestrina. Gli interventi, che inizieranno nel mese di agosto per terminare entro febbraio del prossimo anno, prevedono lavori di rifacimento o sostituzione di componenti dei servizi igienici e termoidraulici, il rifacimento o l’adeguamento degli impianti elettrici, interventi murari, su pavimenti e rivestimenti, sostituzione di serramenti e infissi, oltre alla riparazione o sostituzione di cancelli e porte d’ingresso».

Un investimento di 300 mila euro finanziato con fondi Pon Metro che andrà a sistemare alloggi del patrimonio immobiliare residenziale di proprietà del Comune di Venezia che sono stati restituiti dagli inquilini all’amministrazione comunale a seguito di risoluzione del contratto di locazione e che potrebbero essere interessati anche da lavori di ridistribuzione degli spazi interni proprio per renderli più funzionali. «Un lavoro che dal 2015 a oggi ha visto destinati più di 22 milioni di euro che hanno portato alla ristrutturazione di 610 alloggi tra Venezia centro storico, isole e terraferma. Appartamenti che non appena tornati disponibili sono stati interessati da bandi pubblici e consegnati, non appena concluse le procedure, a tutti quei cittadini che si trovano in una situazione di necessità. Fatti che dimostrano più di qualsiasi promessa il nostro impegno per garantire la residenzialità a Venezia», ha concluso l'assessore.