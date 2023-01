Odio il Natale, nuova stagione a Chioggia: si cercano comparse per la serie tv Netflix

Attori cercansi. Nelle scorse ore Etherna Casting ha cominciato a far circolare in rete un annuncio pe la ricerca di comparse, figurazioni speciali e piccoli ruoli per la seconda stagione di "Odio il Natale", serie tv Netflix interpretata dall'attrice Pilar Fogliati e prodotta da Matile e Luca Bernabei per Lux Vide, che ha debuttato sulla piattaforma di streaming lo scorso 7 dicembre.

Come partecipare al casting

La notizia della conferma di una nuova stagione era arrivata solo due settimane dopo la "messa in onda" del telefilm, e ora, secondo quanto si legge sull'annuncio, le nuove riprese sono previste tra il 20 febbraio e il 12 marzo 2023. Per partecipare al casting, è necessario presentare la propria candidatura in questa pagina, completando il form in ogni sua parte (e leggendo attentamente le istruzioni contenute nel sito).

La prima stagione di "Odio il Natale" vede Pilar Fogliati alle prese con la ricerca dell’amore nel momento più critico dell’anno, quello dei giorni che precedono la cena di Natale con la famiglia. Le vicende della serie ruotano attorno ad una promessa fatta dalla protagonista: alla cena della vigilia arriverà accompagnata. Ma da chi? Ha 24 giorni per scoprirlo, 24 giorni su e giù per i ponti di Chioggia e le calli di Venezia, tra appuntamenti al buio, errori, notti di sesso e pianti con le amiche. 24 giorni per capire che non è il Natale a giudicarla, ma è lei stessa. Per scoprire che l’amore è dappertutto, basta solo aprire gli occhi e accettare la vita per quello che è. Uno splendido casino.