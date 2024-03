Tre borse di studio intitolate a Cinzia Luison, vittima di femminicidio

È già tutto esaurito l'evento promosso da Confartigianato imprese per ricordare la propria associata Cinzia Luison, di San Stino di Livenza, parrucchiera a Blessaglia di Pramaggiore vittima di femminicidio il 6 dicembre 2022. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Confartigianato di San Donà di Piave, è in programma martedì 19 marzo 2024 al teatro Romano Pascutto di San Stino. I 320 posti disponibili sono tutti prenotati.

Nel corso della serata, Confartigianato Veneto orientale - Portogruaro e la Camera di commercio offriranno tre borse di studio, del valore di 2mila euro ciascuna, intitolate a Cinzia Luison: i contributi andranno a due istituti professionali di acconciatura-estetica di San Donà di Piave e al corso di laurea in infermieristica di Portogruaro, che poi li assegneranno a studenti meritevoli in base a criteri interni.

Il tema dell'incontro del 19 marzo sarà la violenza di genere, che verrà trattata da esperti nelle diverse funzioni e competenze per questi gravi e tragici casi di violenza sulle donne. Gli ospiti: Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, il prefetto di Venezia Darco Pellos e il direttore generale dell’Ulss 4 Mauro Filippi, oltre a rappresentanti dell’Arma dei carabinieri e della polizia di Stato, moderati dalla giornalista Maria Pia Zorzi.