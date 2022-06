A Mira un'estate in allegria con giochi, laboratori e spettacoli per bambini e adulti

Al via “Famiglie in Circo…Lo” per un’estate in allegria, tra momenti d’incontro, giochi, laboratori ludico-creativi e spettacoli per bambini e adulti. Venerdì 3 giugno parte il ricco calendario di iniziative del progetto inserito nell’ambito di Pianeta famiglie, promosso dagli assessorati alle Politiche educative e sociali. Famiglie in Circo…Lo” è sostenuto dalla Regione Veneto. Si inizia con la magia del Circo Patuf, dal 3 al12 giugno a Forte Poerio, in via Risorgimento a Oriago: uno degli spettacoli più graditi e attesi dal nostro territorio che, per l’occasione, presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo spettacolo, Sonambula (ingresso a pagamento, con prenotazione). Seguiranno, poi, sei venerdì pomeriggio di giochi, laboratori e divertimento presso il parco Naturallegra, in via Pertini a Mira, a cura della cooperativa La Bottega dei ragazzi (partecipazione gratuita).

Nei mesi di luglio e agosto ci saranno due imperdibili occasioni di laboratori creativi a cui tutti potranno partecipare: prima con Barbamoccolo presso il parco Naturallegra su arti circensi e bolle di sapone; quindi con Andrea Cappelletto con clown e danceability, in 2L’arte del ridere, al parco del Donatore, in via Cadore a Oriago (partecipazione gratuita). Conclude la rassegna, lo spettacolo Circlò di Acqualta Teatro e Teatro Moro, ancora a forte Poerio: uno spettacolo in movimento che invita tutti a partecipare con la propria bicicletta perché, sottolineano i produttori, “la vita è come andare in bicicletta, per mantenere l’equilibrio devi muoverti!” (partecipazione gratuita).

Il programma rientra nell’ambito dello Sportello famiglie, e a sua volta di Pianeta famiglie, avviato nel 2019 dal Comune, anche mediante appositi contributi regionali, e che negli anni si è definito come spazio di promozione, informazione e orientamento, nonché punto di raccordo tra famiglie, cittadini, e servizi comunali e servizi specialistici territoriali. L’iniziativa è promossa congiuntamente dall’assessorato alle Politiche educative e alle Politiche sociali. «Famiglie in Circo…Lo – commenta il Comune – è un percorso di spettacoli e laboratori ludico-ricreativi pensati per le famiglie, genitori e figli, per ritrovare il tempo di stare insieme, in sintonia con gli obiettivi prioritari dello Sportello famiglia: creare reti sociali nel territorio attraverso la promozione della qualità della vita delle persone, aiutandole a riconoscere i propri bisogni, valorizzare le loro potenzialità, incrementare le loro competenze».

Gli spettacoli e i laboratori si terranno da giugno a settembre, nell’arco di tutti e quattro i mesi estivi, per essere vissuti proprio come un’occasione di svago dalle incombenze ordinarie, di tempo leggero da dedicare alla cura delle relazioni familiari e inter-familiari in un clima giocoso. «Avranno come comune denominatore l’utilizzo della cosiddetta pedagogia del circo, quale strumento educativo per adulti e bambini – sottolinea l'amministrazione –. Saranno occasioni per mettersi in gioco, sperimentando nuove forme di espressione e comunicazione, verbali e corporee. Ma anche per scoprire doti nascoste, stimolare creatività e crescita psico-fisica, provare a superare i propri limiti e difficoltà, aiutarsi a vicenda, migliorare la socializzazione conoscendo persone e famiglie nuove del territorio, giocando insieme, collaborando, aiutandosi in una logica non competitiva, bensì di scambio sociale e culturale in cui prendere consapevolezza del proprio ruolo all’interno della comunità. L’auspicio è di un’estate in ripartenza, all’insegna del buon umore, pur non dimenticando le attenzioni e le cautele necessarie contro il Covid».