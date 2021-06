L'appello delle Guide turistiche italiane: «Così la basilica di San Marco è impraticabile»

La referente Graziani: «Senza prenotazioni tutti in coda. Così però, all'esterno per ore al sole e assembrati, la gente rinuncia e si perdono visite. Correre ai ripari subito, ora che il turismo atteso è tornato»

«Le modalità di accesso alla Basilica di San Marco non sono solo contrarie a ogni logica anti assembramento, ma disincentivano l'ingresso anche dei più motivati, turisti italiani e stranieri, che finalmente stanno ritornando nella città lagunare». Così Silvia Graziani, referente Gti-Guide turistiche italiane per il Veneto.

In discussione l'impossibilità di prenotare, anche on line, e l'accesso attraverso corsie preferenziali un tempo riservate agli operatori. «Tutti - sintetizza Graziani - dobbiamo metterci in coda. Singoli, coppie, gruppi. Così però si sosta all'esterno anche per ore al sole passando per tre differenti file: una per il biglietto, una seconda per il deposito zaini, una terza per entrare. Oltre al fatto che il distanziamento è impossibile da mantenere, c'è chi, legittimamente, si scoccia e decide si saltare la tappa».

Secondo Graziani, dal momento in cui il patrimonio artistico è tornato fruibile, «era prevedibile, oltre che auspicata, tanta richiesta. Motivo per cui sarebbe stata utile una diversa programmazione, che la prenotazione anticipata on line avrebbe addirittura reso più agevole, nel pieno rispetto del contingentamento obbligatorio. Sarebbe stata anzi d'ausilio anche per presidiare». Secondo Graziani, le ragioni addotte, «di carattere prefettizio, ossia quelle che mi sono state fornite quando ho chiamato sollevando il problema», dovrebbero essere riviste. Insomma, la Procuratoria potrebbe e dovrebbe rivedere i piani. «La situazione è oggi insostenibile. Vanno apportati correttivi. Il turismo sta riprendendo, lo abbiamo tutti desiderato. Così - chiosa di Graziani - si mortificano i visitatori e gli operatori. E si infligge un inutile colpo al turismo stesso».