Riaprirà in primavera l'hotel Ambasciatori di Mestre, sotto insegna Hilton

Riaprirà nelle primavera del 2023, al termine degli interventi di ristrutturazione in corso di svolgimento, l'Ambasciatori Venice Mestre di Corso del Popolo, sotto l'insegna Tapestry Collection di Hilton, la prima del brand nel nord Italia. Gli ospiti potranno alloggiare in una delle 83 stanze della struttura e godere di camere di lusso, ristorante, bar e spazi per il fitness.

L'accogliente hall e i colori naturali utilizzati nelle camere sono pensati per creare una piacevole sensazione di quiete. Il personale dell'hotel, fa sapere il brand, «suggerirà agli ospiti tour in gondola lungo i canali alla scoperta delle bellezze della città lagunare e la visita ai numerosi musei, con sosta obbligata nei migliori ristoranti della città».