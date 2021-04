Il Cinemoving di San Polo è nella top 40 dei migliori cinema all'aperto del mondo

Il Cinemoving di San Polo conquista tutti. Il cinema all'aperto allestito ogni estate nel campo più grande della città (secondo, per la sua ampiezza, solo a Piazza San Marco) è stato, infatti, eletto tra i migliori cinema open-air del mondo dalla classifica istituita dal giornale di viaggi britannico TimeOut. Con le sue 200 sedute situate in una cornice dal fascino indiscutibile, Il Cinemoving di Campo San Polo, nato nel 2018 da un progetto del settore Cultura del Comune, per riportare la cultura direttamente in piazza e dare una nuova luce ad alcuni quartieri della città, è 38esimo nella top 40 dei migliori cinema all'aperto del mondo.

Al primo posto della classifica c'è l'Hollywood Bowl di Los Angeles seguito dal Westpac OpenAir di Sydney e dal Cine Thisio di Atene. Per quanto riguarda l'Italia, invece, solo un altro cinema compare in classifica oltre a quello veneziano. Si tratta dello storico Cinema Sotto le Stelle di Bologna, in Piazza Maggiore, che si è aggiudicato il 28esimo posto ed è il primo nome italiano a comparire nella top 40.

Anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha espresso la sua soddisfazione per il successo del progetto culturale di Campo San Polo ringraziando tutto coloro che, negli anni hanno contribuito alla sua realizzazione.