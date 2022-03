Nuove poltrone e impianti moderni per il Teatro Goldoni di Venezia

Il Teatro Goldoni di Venezia si rifà il look grazie ad un investimento superiore a un milione di euro del Comune di Venezia. In particolare sono previsti ammodernamenti ai sistemi audio e luci, e la sostituzione delle poltroncine. Gli interventi, già approvati dalla Sovrintendenza, dovrebbero cominciare nei primi mesi del 2023 e concludersi entro l'anno, in tempo per l'inizio della stagione teatrale.

«Dopo trent'anni, - ha spiegato oggi la direttrice generale del Teatro Stabile del Veneto, Claudia Marcolin - il teatro necessitava di interventi. Si sta concludendo il progetto, poi ci saranno le procedure di gara da rispettare». I lavori di restauro dovrebbero durare tra i 6 e gli 8 mesi, e imporranno di organizzare la stagione 2022/23 in forma ridotta. «Dovremo concluderla a febbraio, per poi riaprire la stagione successiva con il nuovo Goldoni».

Lo Stabile in terraferma per i giovani

La fondazione, intanto, ha avviato i dialoghi con l'amministrazione comunale per portare il teatro anche in altri spazi, nelle aree periferiche e nei parchi urbani. «Vogliamo incontrare non solo la richiesta dei ragazzi che vivono in centro storico a Venezia, ma anche di quelli che abitano a Mestre e Marghera». Già a partire da quest'estate saranno organizzati spettacoli e workshop al Teatro Momo e al Teatro del Parco della Bissuola, in collaborazione con due compagnie di giovani attori.