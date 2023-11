Brugnaro, soddisfazione per il Mose: «I benefici superano i costi»

In questi giorni di maltempo e alluvioni, che hanno causato disastri soprattutto in Toscana, si può tirare un sospiro di sollievo per i sistemi che permettono a Venezia di restare all'asciutto. Lo ricorda il sindaco Luigi Brugnaro, che stamattina ha fatto un bilancio sul funzionamento del Mose, attivato ripetutamente nelle ultime settimane: «Sono molto soddisfatto - spiega il sindaco - e non sono preoccupato per i costi dei sollevamenti, perché i risparmi sono più rilevanti. Ogni acqua alta è distruttiva per la città, e le spese di ripristino sono molto più elevate». Chiaramente «ci sono dei costi nella gestione dei cambiamenti climatici, ma se i benefici li superano è un vantaggio per tutti».

Brugnaro spiega di avere incontrato il sindaco di Pistoia. «Lì sono stati particolarmente colpiti. Mi ha chiesto: "Ma come facevate voi?". Questa esperienza di gestione delle acque potrà essere molto utile, non solo per risolvere i problemi dovuti ai cambiamenti climatici ma per raccontare la nostra capacità operativa. Ci sono anche le vasche di laminazione, quelle che in questi giorni sono entrate in funzione a Mestre e hanno impedito che la città andasse sott'acqua. Lo stesso va fatto con i fiumi, e bisogna lavorare anche sui sistemi di comunicazione, ragionare su come informare la cittadinanza quando arriva la piena e avere dei piani di evacuazione». A tal proposito sarà necessario rivedere le modalità di funzionamento del sistema di allertamento delle sirene in caso di acqua alta. «Vanno valutate - conclude il sindaco - quando avremo le idee chiare lo comunicheremo. Cambiare le abitudini della popolazione non è semplice, vanno evitate situazioni di confusione».

