Edizione 2023 di”Foscamun”: l'arte della diplomazia a portata di studenti

L'assessore comunale all'Università, Paola Mar, ha presenziato giovedì pomeriggio nell'Aula magna del liceo Foscarini, all'inaugurazione dell'edizione 2023 di “Foscamun”, l'evento organizzato per la nona volta dall'istituto veneziano, col patrocinio del Comune, che avvicina studenti provenienti da tutto il mondo all'Organizzazione delle nazioni unite e all'arte della diplomazia. «Dopo un anno di stop e due a distanza per la pandemia, possiamo di nuovo trovarci qui tutti assieme - ha sottolineato l'assessore nel suo intervento di saluto - Replicando le modalità usate dall'Onu il confronto è su temi internazionali davvero importanti: problematiche impegnative e interessanti, che caratterizzano il nostro presente e determineranno il nostro futuro. Per chi si dedica alla politica è estremamente importante capire quale posizione ha la vostra generazione, perché voi siete il nostro futuro e vi vogliamo ascoltare».

Quest'anno al “Foscamun” hanno partecipato, con gli studenti veneziani del Foscarini, del Benedetti e del Morosini, e quelli del Liceo “Oberdan” di Trieste, ragazzi provenienti da sei altri Paesi e tre diversi continenti (Stati Uniti, Messico, Ghana, Spagna, Austria e Germania). Quattro sono state le giornate di lavoro, fino a domenica, in cui i ragazzi, suddivisi in sette commissioni (tenute in lingua inglese, francese o spagnola) hanno trattato argomenti di pressante attualità, come la riforma dell'Onu, la violazione degli accordi post Brexit, la libertà d'informazione, la prevenzione delle violenze contro le donne nei Paesi arabi, la mobilità sostenibile, il diritto all'aborto, le misure per garantire l'accesso ai contraccettivi per prevenire malattie contagiose. Al termine ogni commissione è stata predisposta una risoluzione.