Nuovo hotel al Tronchetto: avrà più di 400 camere e terrazza panoramica

Un altro albergo a Venezia. B&B Hotels ha annunciato un piano di espansione del proprio brand che porterà all'apertura di un nuovo hotel al Tronchetto. Per la catena d'alberghi sarà la struttura più grande in Italia, la seconda in Europa, che dovrebbe vedere la luce entro l'estate del 2024. L'annuncio segue quello dello scorso maggio di Hilton, che realizzerà, sempre nell'isola e con le medesime tempistiche, un "Hampton by Hilton".

Come sarà il nuovo hotel

L’hotel sarà caratterizzato da due blocchi separati, realizzati con una struttura in legno al posto del cemento armato e mattoni a vista in facciata. Al piano interrato ci sarà un ampio parcheggio con 226 posti auto dotato di colonnine di ricarica per le auto elettriche, mentre il piano terra, dominato da ampie vetrate pensate per favorire l’ingresso della luce naturale negli ambienti, ospiterà la reception, l’area locker per il deposito bagagli, una sala riunioni con una capienza massima di 100 persone. Sullo stesso livello un ristorante e un bistrot con circa 500 posti a sedere tra interno ed esterno, e due nuclei di camere, di cui una parte accessibili e con servizi per persone con mobilità limitata e altre dotate di un’area verde privata.

I piani dal primo al quarto saranno dedicati a 406 camere di varie metrature e categorie, da singole a multiple. Il terzo piano sarà caratterizzato anhe da un elegante rooftop bar e ristorante con 76 posti a sedere all’interno e 70 sulla terrazza esterna adiacente, aperta anche agli esterni per l’organizzazione di eventi privati, per cene e aperitivi.

L’operazione si è concretizzata con il supporto di Blue Sgr attraverso il Fondo Lagune Pasithea, promosso da Batipart Immo Europe, che ha finalizzato l'acquisizione di un terreno di circa 13mia metri quadrati. «Entrare nel mercato lagunare con quello che sarà uno degli hotel più grandi d’Europa e il più grande d’Italia rappresenta un tassello fondamentale per il nostro piano di espansione. - ha dichiara Valerio Duchini, Ceo e presidente di B&B Hotel Italia - La struttura sarà in linea con gli standard di sostenibilità Leed come già testimoniano altri hotel del nostro gruppo, a dimostrazione dell’attenzione verso i temi energetici e di impatto ambientale».