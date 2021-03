Radio Bella e Monella lancia un nuovo programma con Moreno Morello e Dj Fuxy

Un volante per due è il nuovo show in onda dal 1 aprile dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 17.00 sull'emittente radiofonica

"Un volante per due" è il nuovo programma radiofonico di Radio Bella & Monella con Moreno Morello e Dj Fuxy. A partire dal 1 aprile, infatti, tutti i giorni dal lunedì al vederì dalle 16.30 alle 17.00 andrà in onda sull'emittante radiofonica del Triveneto la nuova trasmissione "on the road" con l'inviato di Striscia la notizia e il Dj Francesco Fusaro, in arte Fuxy. Lo show sarà un vero e proprio viaggio quotidiano fra le più interessanti località del Nord-Est a caccia di nuove storie da raccontare.



«Hai presente il viaggio in macchina che ogni tanto fai con un amico? - spiega Fuxy - Ecco, questo programma radiofonico è proprio quel viaggio! Se poi i protagonisti alla guida sono amici da sempre e hanno presentato centinaia di spettacoli insieme, può succedere veramente di tutto!».

Questo programma, oltre al divertimento, avrà anche un obiettivo sociale: quello di essere un vademecum "anti-truffa" per gli ascoltatori a cura dell'inviato di Striscia, spesso protagonista di inchieste su truffe in Italia e all'estero.