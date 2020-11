Le immagini della storia di Venezia proiettate sul ponte di Rialto in occasione del Natale

In occasione del Natale il ponte di Rialto si "veste" di videoproiezioni, con immagini che richiamano vicende e protagonisti della storia veneziana. Succederà a partire dal 5 dicembre, dall'imbrunire a tarda serata, fino al 31 gennaio. L'iniziativa è promossa dal Comune di Venezia assieme a Vela Spa: si tratta, come spiegato da Vela in una nota, di una rassegna di grandi interpreti - da Vittore Carpaccio a Jacopo de’ Barbari, da Antonio da Ponte a Vincenzo Scamozzi al Canaletto - che hanno progettato o raccontato quel punto nevralgico di commerci e di scambi che unisce le due sponde del Canal Grande.

La narrazione, a cura di Etra Comunicazione di Alessandro Toso Fei, si chiude con un brindisi simbolico al nuovo anno ed è pensata anche per introdurre le celebrazioni per il milleseicentesimo anniversario della fondazione di Venezia, che ricorre il 25 marzo 2021. «Tradizione e innovazione sono le parole chiave di Venezia, tanto più per questo Natale 2020 - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - La città vuole ripartire, nonostante i mesi bui che sta affrontando: l'avvio, anche attraverso questa installazione, delle celebrazioni per i suoi 1600 anni, dimostra la sua forza resiliente. Vedere uno dei simboli della città diventare protagonista di questo Natale rappresenta un importante omaggio alla storia di tutti i veneziani».

L'iniziativa è realizzata con la partnership del Consorzio di Tutela del Prosecco Doc nell’ambito del progetto “Natale di Luce 2020”; hanno collaborato la soprintendenza e la Camera di commercio.