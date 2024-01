La campagna di perforazione di Ca' Foscari nel ghiaccio antartico raggiunge 1.836 metri di profondità

In Antartide si è conclusa la terza campagna di perforazione del progetto Beyond EPICA - Oldest Ice, presso il campo remoto Little Dome C (LDC). Diventa ogni anno più reale l'obiettivo di tornare indietro nel tempo di 1,5 milioni di anni per ricostruire le temperature del passato e le concentrazioni di gas serra, attraverso l'analisi di una carota di ghiaccio estratta dalle profondità della calotta glaciale.

Dati su clima e atmosfera degli ultimi 195mila anni

Finanziato dalla Commissione Europea con 11 milioni di euro e con contributi da parte delle nazioni partecipanti, il progetto, iniziato nel 2019 e della durata di sette anni, è coordinato da Carlo Barbante, direttore dell'Istituto di scienze polari del consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp) e professore all'università Ca' Foscari Venezia. Dalla metà di novembre 2023 alla metà di gennaio 2024, in quasi otto settimane di lavoro, il team internazionale ha raggiunto una profondità di 1.863,18 metri: a questa profondità il ghiaccio conserva informazioni sul clima e sull'atmosfera degli ultimi 195mila anni.

Il team composto da scienziati e tecnici europei provenienti da sei nazioni si è riunito a LDC e ha organizzato il lavoro in due turni, lavorando per 16 ore al giorno senza soste con il prezioso carotiere, proveniente dall'Alfred-Wegener-Institut in Germania e dall'università di Copenhagen in Danimarca. L'obiettivo finale del progetto è raggiungere una profondità di circa 2.700 metri, uno dei luoghi più estremi della Terra.

Una preziosa carota di ghiaccio

Il clima e la storia ambientale del nostro pianeta sono “scritti” nel ghiaccio, che può quindi rivelare informazioni di secoli e persino di centinaia di millenni fa sull'evoluzione della temperatura e sulla composizione dell'atmosfera. I ricercatori potranno così valutare il contenuto di gas serra, come metano e anidride carbonica, nell'atmosfera del passato. Quindi, saranno in grado di collegare questi risultati con l'evoluzione della temperatura. «Riteniamo che questa carota di ghiaccio ci fornirà informazioni sul clima del passato e sui gas serra presenti nell'atmosfera durante la Transizione Medio-Pleistocenica (MPT), avvenuta tra 900.000 e 1,2 milioni di anni fa - spiega Carlo Barbante -. Durante questa transizione, la ciclicità del clima tra le ere glaciali è passata da 41mila a 100mila anni: il motivo per cui ciò è accaduto è il mistero che speriamo di risolvere».





