Gli studenti imparano il valore dei fiumi: a lezione lungo i corsi d’acqua

Il progetto "Acqua, ambiente e territorio - Ama il tuo fiume" porta nelle scuole le buone pratiche di riqualificazione e di sviluppo eco-sostenibile degli ambienti fluviali. A promuoverlo è il consorzio Acque Risorgive, tramite le lezioni tenute dagli esperti del centro internazionale Civiltà dell’acqua. Sono coinvolti quasi 900 studenti, di cui 360 della provincia di Venezia, appartenenti a 23 classi di 16 scuole.

«Il progetto - spiega Francesco Cazzaro, presidente di Acque Risorgive e Anbi Veneto - ha l'obiettivo di far maturare nelle giovani generazioni una sensibilità per le tematiche che hanno a che fare con la vita dei nostri fiumi e canali. La loro tutela non può prescindere da una conoscenza più approfondita del territorio e da un approccio sostenibile riguardo l’acqua, risorsa sempre più preziosa».

Ogni classe parteciperà a due lezioni e ad una escursione sul territorio per conoscere alcune aree di grande pregio, anche naturalistico. «Toccheremo argomenti di grande attualità - spiega Eriberto Eulisse, direttore di Civiltà dell’acqua - come la riqualificazione dei fiumi, i processi di fitodepurazione delle acque, ma anche le problematiche più attuali come la presenza di plastica nei fiumi e negli oceani. È necessario far riflettere le giovani generazioni sull’impatto che il nostro stile di vita ha sull’ambiente, e sull’acqua in particolare. Grazie anche a questo progetto cresciamo cittadini più consapevoli e attenti».

Negli undici anni del progetto “Ama il tuo fiume”, il Consorzio di bonifica ha potuto incontrare oltre 10mila studenti, facendo conoscere le attività che svolge quotidianamente per gestire la rete idrografica minore, garantire l’acqua all’agricoltura, disinquinare la laguna, creare aree di grande valore naturalistico fruibili alla comunità. Al termine dei laboratori le classi saranno invitate a realizzare dei propri elaborati che sintetizzino quanto appreso dai ragazzi; le opere daranno vita ad un concorso a premi durante la festa conclusiva a fine maggio.

La conoscenza del territorio attraverso il lavoro della bonifica sta anche alla base del progetto “Il mio amico canale” che sempre Acque Risorgive organizza, insieme agli altri consorzi di bonifica della regione, nel quadro più ampio di “Acqua, ambiente e territorio. Bonifica è sostenibilità” coordinato da Anbi Veneto in collaborazione con Regione del Veneto - Direzione formazione e istruzione e Ufficio scolastico regionale.

Sono circa ottanta gli studenti che quest’anno saranno coinvolti in un percorso di conoscenza e formazione che culminerà con “l’adozione” di un canale del proprio territorio e con la definizione di azioni per la sua tutela e valorizzazione, dalla piantumazione di essenze arboree (ovviamente nel rispetto delle norme di polizia idraulica) fino al ripopolamento del canale con specie ittiche. A tenere gli incontri didattici è il personale di Anbi e del Consorzio, con il supporto di materiali multimediali. Al termine del percorso, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione, si terrà una cerimonia nella quale i ragazzi assegneranno un soprannome al fiume, come a suggellare il nuovo rapporto di amicizia.