Da lunedì il pronto soccorso dell'ospedale di Dolo opera nella nuova sede

Lunedì 1 agosto, dalle 8 del mattino , il pronto soccorso dell'ospedale di Dolo avvia la sua attività nella nuova sede, come annunciato nella presentazione pubblica svoltasi nei giorni scorsi. Da lunedì mattina, quindi, gli utenti che necessitano di cure si recheranno al nuovo pronto soccorso - a cui si accede seguendo la nuova segnaletica - svoltando a sinistra prima di entrare nel parcheggio di fronte all'ospedale.

Nella mattinata di lunedì il personale della sicurezza del presidio vigilerà indicando agli utenti in arrivo il percorso corretto, consegnando loro anche una mappa aggiornata. I locali del vecchio pronto soccorso, attivo fino alla notte tra la domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto, saranno formalmente chiusi al pubblico dalla mattinata di lunedì. La direzione ha inteso prevedere comunque in servizio una unità di sanitari che presidieranno gli spazi dismessi: si assicureranno che chi dovesse giungere per errore alla sede vecchia possa essere correttamente reindirizzato alla nuova sede, oppure interverranno in urgenza se necessario.

Le direzioni dell'ospedale e del pronto soccorso stanno organizzando ogni cosa per garantire che il trasferimento di sede non dia alcun disagio particolare all'utenza, e si scusano per quelli inevitabili connessi allo spostamento delle attività, certi che il nuovo presidio si mostrerà già da lunedì la sua funzionalità.